АМК дозволив Harley Trading Limited купити понад 50% у CME

Антимонопольний комітет України дозволив Harley Trading Limited (м. Беліз, Беліз) придбати понад 50% у статутному капіталі CME Cyprus Holding II Limited (м. Нікосія, Кіпр), що контролює українські телеканали «Студія «1+1» і «Кіно».

Про це йдеться у повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Як повідомлялося, медіа-холдинг Central European Media Enterprises Ltd. (CME) у січні 2010 року уклав з Harley Trading Limited угоду з продажу 100% телеканалів «Студія «1+1» і «Кіно» за 300 млн. дол. і 19 млн. дол. для фінансування грошових витрат групи «Студія «1+1» між підписанням і закриттям угоди. Очікується, що угоду буде закрито у другій половині квітня 2010 року.