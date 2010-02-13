У 9-ти областях України ускладнений проїзд автошляхами

В Україні більш як 4 тисячі працівників служби автомобільних доріг розчищають дороги від снігу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України, станом на 13.00 в Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Харківській та Луганській областях опади у вигляді невеликого снігу; у Чернівецькій області - мокрий сніг, у Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях - місцями невеликий дощ. На перевальних ділянках доріг в Карпатах в Івано-Франківській області - сніг, на інших перевалах - без опадів. В АР Крим без опадів, місцями туман. Проїзд забезпечений.

На дорозі М-05 Київ-Одеса в Одеській області йде місцями невеликий дощ, дорожнє покриття місцями мокре. Проїзд забезпечений.

Покриття автошляхів державного значення у центральних та східних областях засніжене. У Чернігівській – “снігова каша”, у Донецькій – місцями снігові перемети, у Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях - місцями ожеледиця. Проїзд забезпечений, проте у Донецькій та Львівській областях тимчасово закрито рух.

Покриття автодоріг місцевого значення майже в усіх областях засніжене. У Чернігівській, Полтавській, Волинській та Донецькій областях - снігові перемети, у Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях – ожеледиця. Проїзд забезпечений, проте в Чернігівській, Полтавській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях рух ускладнений.

На зимовому утриманні доріг працюють 2912 механізмів та 4135 робітників.