В Україні через негоду закрито 5 аеропортів

В Україні через негоду закрито аеропорти у п’яти містах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

За оперативними даними, із 12.45 у зв’язку з несприятливими погодними умовами закрито аеропорт в Івано-Франківську. Ведеться очищення злітно-посадкової смуги.

Також не працюють аеропорти у Дніпропетровську, Рівному, Маріуполі та Чернівцях.