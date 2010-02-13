В Україні через негоду закрито 5 аеропортів
15:36, 13 лютого 2010Транспорт/Звя'зок
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Розчищають злітну смугу
В Україні через негоду закрито аеропорти у п’яти містах.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.
За оперативними даними, із 12.45 у зв’язку з несприятливими погодними умовами закрито аеропорт в Івано-Франківську. Ведеться очищення злітно-посадкової смуги.
Також не працюють аеропорти у Дніпропетровську, Рівному, Маріуполі та Чернівцях.
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