У ряді областей ускладнений проїзд місцевими автодорогами

Станом на сьогоднішній ранок на території України продовжують зберігатися складні погодні умови, покриття автодоріг державного і місцевого значення майже в усіх областях засніжене, у ряді областей ускладнений або обмежений проїзд автодорогами місцевого значення.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, ускладнений проїзд у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Харківській і Миколаївській областях, а в Дніпропетровській, Хмельницькій і Івано-Франківській областях – проїзд обмежений.

У Чернігівській, Волинській, Хмельницькій і Харківській областях на дорогах місцевого значення сніжні перемети, в Миколаївській і Вінницькій областях – місцями ожеледь, в Дніпропетровській і Донецькій областях – снігова каша.

Шляховики продовжують працювати над розчищенням автодоріг і забезпеченням проїзду.

Покриття автодоріг державного значення у Кіровоградській, Волинській, Івано-Франківській, Луганській і Харківській областях місцями засніжене, у Чернігівській області – снігова каша, проте проїзд забезпечений.

На зимовому утриманні доріг працюють 1 155 механізмів і 1 862 робітники. Крім того, додатково працюють 53 одиниці техніки, залучені у інших організацій.

За даними Мінтрансу, станом на 7.00 15 лютого інформації про закриття аеропортів через технічні і погодні умови немає.

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, у зв`язку з погіршенням погодних умов були закриті аеропорти міст Дніпропетровськ, Рівне, Маріуполь, Чернівці, Київ ("Жуляни").

З морських портів тільки порт Білгород-Дністровський працює з обмеженнями по льоду і вітру на сьогодні.

Крім того, за даними міністерства, внаслідок несприятливих погодних умов із затримками проведений обмін поштовими відправленнями з 4 859 населеними пунктами Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Чернівецької і Черкаської областей.

Відсутній телефонний зв`язок у трьох відділеннях поштового зв`язку Житомирської області.