Козачка призначено заступником міністра транспорту та зв'язку

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 11 лютого ц.р. №209-р призначив Ярослава Козачка заступником міністра транспорту та зв`язку України.

Відповідний документ розміщений на сайті Верховної Ради України.

Нагадаємо, Я.Козачок до грудня 2009 року працював заступником керівника Головної служби з внутрішньополітичних питань і регіонального розвитку Секретаріату Президента України.

У грудні 2009 року Я.Козачок оприлюднив копію нібито існуючої секретної угоди про взаємодію між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем, у якій зафіксовано, що в обмін на підтримку у виборчій кампанії В.Ющенкові обіцяно посаду прем`єр-міністра в разі обрання лідера ПР главою держави. При цьому сам Я.Козачок напередодні оприлюднення цієї угоди написав заяву про звільнення з посади в Секретаріаті Президента.

У Партії регіонів, «Нашій Україні» і Секретаріаті Президента тоді спростували цю заяву. Згодом у телеефірі В.Ющенко також чітко заявив, що ніколи не стане прем`єр-міністром при Президентові Януковичу.

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, навпаки, заявила, що заява Я.Козачка і оприлюднена ним інформація – дуже важливий і серйозний крок.

Довідка УНІАН. Я.Козачок народився в 1965 р. у м. Бучач (Тернопільська обл.).

Закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, філологічний факультет (на відмінно); аспірантуру Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького; докторантуру Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова (доктор філологічних наук), доцент (1995 р.), професор (2008 р.), Національний авіаційний університет (2006 р., Інститут післядипломного навчання, кваліфікація – економіст із фінансової роботи).

З липня 2006 року до грудня 2009 року працював у Секретаріаті Президента на різних посадах. Має третій ранг державного службовця.