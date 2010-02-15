Польські порти на Балтиці подали скарги на Nord Stream

Керівництво польських портів на Балтійському морі подало скарги на рішення Федеральної адміністрації судноплавства і гідрографії BSH Німеччини, яка дозволила прокладати трубопровід Nord Stream, не вкопуючи його в морське дно.

Про це пише польська газета Nasz Dziennik, відзначаючи, що прокладка трубопроводу по морському дну ускладнить розвиток портів на Балтійському морі.

За даними газети, скарги подали Правління морських портів Szczecin i Świnoujście SA, а також Морська адміністрація в Щеціні.

Прес-секретар Nord заявив виданню, що скарги не зможуть затримати початок будівництва трубопроводу, оскільки вони не мають правової сили.

Довідка УНІАН. Деякі польські експерти заявляють, що прокладка Nord Stream по дну Балтійського моря обмежить можливості прийому судів у польських портах, зокрема, до терміналу для прийому газу LPG, який повинен зменшити залежність Польщі від газових поставок з РФ.

Метою російсько-німецького проекту Nord Stream є зменшення залежності РФ від традиційних шляхів транзиту газу через Україну, Білорусь і Польщу.