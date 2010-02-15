Транзитні перевезення вантажів по Україні зросли на 3,6%

Обсяги транзитних перевезень вантажів по Україні протягом 2009 року зросли на 3,6% – до 337 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів транзиту зумовлене збільенням перевезень трубопровідним транспортом. Зокрема, транзит трубопровідним транспортом минулого року зріс на 19,8% – до 267,8 млн. тонн. Водночас транзитні перевезення залізничним транспортом знизилися на 31,7% – до 63,78 млн. тонн, автомобільним – на 30,8%, до 3,39 млн. тонн, морським – на 44,4%, до 1,94 млн. тонн, авіаційним – на 23,9%, до 1,17 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% обсягу перевезень вантажів за 2008 року.