Проїзд залишається ускладненим в 11 областях

Проїзд автодорогами місцевого значення залишається ускладненим у 11 областях України - в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській, а в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях проїзд обмежений.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку.

Покриття автодоріг державного значення в Кіровоградській, Івано-Франківській областях місцями засніжене, в Чернігівській області - снігова каша, у Волинській області накат, проте проїзд забезпечено.

На розчищенні автодоріг працюють 2131 механізм і понад три тисячі робочих. Крім того, додатково працюють 172 одиниці техніки, залученої в інших організацій.