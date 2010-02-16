Британська авіакомпанія хоче створити нове паливо

Британська авіакомпанія British Airways у співпраці з Solena Group запустить у виробництво до 2014 року перше у світі екологічне авіаційне паливо, вироблене з відходів.

Про це пише газета "Взгляд" з посиланням на прес-службу компанії.

Новий вид палива буде створено за допомогою різних відходів на сучасній фабриці, яка зможе переробити промислові відходи в авіаційне паливо.

Завод у східній частині Лондона зможе на рік переробляти близько 500 тис. тонн сміття на 16 млн. галонів авіапалива.

Це більш ніж у два рази перевищує потреби British Airways для здійснення польотів з аеропорту в лондонському Сіті.