Британська авіакомпанія хоче створити нове паливо
10:36, 16 лютого 2010Транспорт/Звя'зок
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З відходів
Про це пише газета "Взгляд" з посиланням на прес-службу компанії.
Новий вид палива буде створено за допомогою різних відходів на сучасній фабриці, яка зможе переробити промислові відходи в авіаційне паливо.
Завод у східній частині Лондона зможе на рік переробляти близько 500 тис. тонн сміття на 16 млн. галонів авіапалива.
Це більш ніж у два рази перевищує потреби British Airways для здійснення польотів з аеропорту в лондонському Сіті.
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