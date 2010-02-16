У 12 областях через негоду ускладнений проїзд автодорогами

Станом на 07.00 рух транспорту на дорогах державного значення забезпечено без обмежень, заторів немає.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, на автошляхах місцевого значення у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях через хуртовини, сильний вітер та замети проїзд ускладнено.

На розчищенні автодоріг задіяні бригади Укравтодору (загалом понад 1770 осіб та 1163 механізмів).

Органами управління всіх рівнів здійснюється постійний моніторинг обстановки на автодорогах країни для своєчасного залучення сил і засобів.

За оперативними даними, станом на 8.00 16 лютого у зв`язку з погіршенням погодних умов закрито аеропорти у Дніпропетровську і Миколаєві.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Про відновлення роботи зазначених аеропортів буде повідомлено додатково.

Решта аеропортів в Україні працюють у штатному режимі.

У Херсонський області внаслідок танення снігу кількість підтоплених будинків знову почала зростати – у воді вже майже 3 тис. будинків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань МНС облдержадміністрації, ґрунтовими та поверхневими водами підтоплено 2793 приватні будинки та 165 будинків (вода на рівні підлоги) в 37 населених пунктах, зокрема в м. Херсон (мікрорайон Острів).

Найскладніша ситуація в Цюрупинському, Каланчацькому, Генічеському та Новотроїцькому районах, де підтоплено 1396, 549, 139 та 125 будинків відповідно.

Тривають роботи з відкачування води з осель силами МНС та місцевих органів влади.

На сьогодні внаслідок несприятливих погодних умов залишаються знеструмленими 225 населених пунктів у 7 областях України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, зокрема, в Миколаївській без електропостачання залишаються 122 населених пункта, в Одеській – 41, у Херсонській – 18, у Дніпропетровській – 22, в Кіровоградській – 12, у Вінницькій – 9 і у Львівській – 1.

В Арбузинському, Братському, Вознесенському, Веселинівському, Доманівському, Єланецькому, Новоодеському та Первомайському районах Миколаївщини несприятливі погодні умови призвели до руйнування 378 електричних опор. Керівництвом ВАТ „Миколаївобленерго” вживаються заходи щодо придбання та доставки до регіону додаткової кількості електроопор.

Для відновлення електропостачання населених пунктів від обленерго задіяні 1336 осіб і 379 одиниць техніки.

Оперативними штабами в областях забезпечується безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, об’єктів національної економіки, стабільної роботи державних установ, закладів освіти та охорони здоров’я і надання допомоги населенню. На випадок різкого ускладнення погодних умов у системі МНС приведені в готовність автономні джерела електроживлення, пункти обігріву та передбачені технічні засоби для надання допомоги постраждалим. У МНС у цілодобовому режимі працює опергрупа.

У декількох населених пунктах Сумської області внаслідок накопичення снігу сталося руйнування покрівель у школах та житлових будинках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, у місті Конотоп на території „Конотопського професійного аграрного ліцею” в прибудові до майстерні, що не експлуатується, стався обвал покрівлі площею 160 квадратних метрів та руйнування будівельних конструкцій. Постраждалих немає.

У місті Путивль у двохповерховому житловому будинку, де проживають 30 сімей, стався обвал елементів покрівлі на площі близько 120 квадратних метрів. Перекриття будинку не пошкоджене. Постраждалих немає. Відселення мешканців не проводилося. Відновлювальні роботи ведуть комунальні служби та жителі будинку.

У селищі Ямпіль у двохповерховому житловому будинку, де проживають 8 сімей, обвалились покрівля на площі близько 40 квадратних метрів. Перекриття будинку не пошкоджене. Постраждалих немає.

Крім того, в селі Люджа Тростянецького району обвалились покрівля одного з корпусів школи. В цей час заняття там не проводилися. Перекриття будинку не пошкоджене. Постраждалих немає.