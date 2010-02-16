Сполучення між Брюсселем, Парижем і Лондоном відновити не вдається

Уламки потягів, що зіштовхнулися у Бельгії, залишатимуться на залізничних коліях ще декілька днів, повідомляє Associated Press. Місцеві ЗМІ також передають, що сполучення між Брюсселем і Парижем сьогодні не відновлять.

Брюссельська прокуратура проводить розслідування причин катастрофи. За попередньою версією, зіткнення сталося через те, що одна з електричок проїхала на червоний сигнал семафора.

Тоді як місцева влада розслідують причини трагедії, рятувальники продовжують витягувати з-під уламків тіла загиблих. За останніми даними, 18 чоловік загинули, понад 120 були госпіталізовані, деякі потерпілі перебувають у критичному стані.

Сполучення між Брюсселем і південно-західними районами Бельгії, Парижем і Лондоном припинене на невизначений термін.

Нагадаємо, у понеділок вранці в Бельгії сталася жахлива залізнична катастрофа. На приміській станції під Брюсселем зіштовхнулися дві зустрічні електрички. Удар був настільки сильним, що вагони, які відірвалися від рейок, пошкодили лінії електропередачі над колією, передає РБК.