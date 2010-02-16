Обсяг пасажироперевезень у січні зменшився на 11,2%

В Україні у січні 2010 року пасажирським транспортом було перевезено 523,6 млн. чоловік, що на 11,2% менше, ніж у січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за звітний період пасажирська робота виконана в обсязі 8,9 млрд. пас./км, що на 7,3% менше, ніж у січні минулого року.

Зокрема, залізничним транспортом перевезено 31,9 млн. пасажирів, що на 3,4% менше. Відправлення пасажирів зменшилися на Донецькій залізниці на 5,9%, на Південній – на 0,2%, на Одеській і Придніпровській – на 2,8%, на Південно-Західній – на 3,7%, на Львівській – на 4,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізосіб-підприємців) скористалося 300,8 млн. пасажирів, що на 10,3% менше, ніж у січні 2009 року. Перевезення пасажирів автотранспортом фізосіб-підприємців зменшилися на 10,5%.

Обсяги пасажироперевезень морським транспортом у січні п.р. скоротилися на 8,2%. Підприємства Севастополя, які виконали 93,7% загального обсягу морських перевезень пасажирів, зменшили пасажироперевезення на 9%. Водночас закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 6%. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (98,6%), збільшили перевезення пасажирів на 7,7%.

За даними Держкомстату, авіаційним транспортом України перевезено 0,3 млн. пасажирів, що на 6,8% більше, ніж у січні минулого року.

Крім того, міським електротранспортом у січні п.р. перевезено 190,3 млн. пасажирів, що на 13,7% менше, ніж у січні 2009 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році пасажирським транспортом було перевезено 7,3 млрд. чоловік, що на 12,7% менше, ніж у 2008 році.

Залізничним транспортом перевезено 425,9 млн. пасажирів, що на 4,4% менше, ніж у 2008 році. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізосіб-підприємців) скористалися 4 млрд. пасажирів, що на 8,2% менше обсягів 2008 року.

Перевезення пасажирів морським транспортом у 2009 році скоротилися на 15,5% у порівнянні з 2008 роком. Авіаційним транспортом України було перевезено 5,1 млн. пасажирів, що на 17% менше обсягу пасажирських авіаперевезень у 2008 році.

Міським електротранспортом минулого року було перевезено 2,8 млрд. пасажирів, що на 19,4% менше, ніж у 2008 році.

У 2008 році пасажирським транспортом України бути перевезено 8,3 млрд. пасажирів, пасажирська робота виконана в обсязі 147,3 млрд. пас./км, що відповідно на 1,4% і 4,5% більше, ніж у 2007 році.