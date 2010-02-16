Обсяг вантажоперевезень у січні збільшився на 17,4%

За січень 2010 року українські підприємства транспорту перевезли 54,3 млн. т вантажів, що на 17,4% більше, ніж у січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Наголошується, що вантажооборот виріс на 15,8% проти обсягу січня 2009 року – до 27,3 млрд. т/км. Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 9,2%. На Львівській залізниці вантажооборот виріс на 33,6%, Донецькій – на 14,9%, Південній – на 12,7%, Південно-Західній – на 6,1%, Придніпровській – на 5,1%, Одеській – на 4,7%.

Збільшення вантажообороту відбулося також на річковому транспорті (на 74,3%), трубопровідному (на 29,8%), авіаційному (на 7,1%), автомобільному (на 3,5%),

морському (на 0,1%).

Перевезення вантажів залізницею у порівнянні з січнем 2009 року зросло на 12,9% – до 29,4 млн. тонн, в т.ч. відправлення вантажів – на 10,9%. Відправлення вантажів збільшилося на Придніпровській залізниці на 29,8%, Південній – на 18,6%, Донецькій – на 1,2%, Одеській – на 0,9%, Львівській – на 0,2%. Водночас на Південно-Західній залізниці відправлення вантажів зменшилося на 3,2%.

Зокрема, відправлення залізної і марганцевої руди збільшилося на 47,2%, лісових вантажів – на 46,9%, утилю чорних металів – на 44,4%, коксу – на 21,6%, чорних металів – на 16,3%, хімічних і мінеральних добрив – на 14,5%, нафти і нафтопродуктів – на 8,3%. Відправлення цементу зменшилося на 44,8%, будівельних матеріалів – на 20,0%, зерна і продуктів помелу – на 19,0%, кам`яного вугілля – на 1,4%.

Вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів в обсязі 0,5 млн. тонн, що на 6,1% більше, ніж у січні 2009 року. Перевезення вантажів

водним транспортом зросло на 6,1% – до 0,5 млн. тонн. Зокрема, перевезення річковим транспортом зросли на 42,2% проти обсягів січня мінулого року, морським транспортом –

зменшилися на 16,4%. Закордонні перевезення вантажів морським транспортом

зменшилися на 17,5%, річковим – зросли на 44,4%.

Обсяги переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зменшилися на 0,7% – до 11,8 млн. тонн. Переробка імпортних вантажів збільшилася на 37,6% експортних – на 18,2%. Переробка транзитних вантажів скоротилася на 30,3%, внутрішнього сполучення – на 36,5%. Кількість оброблених судів – закордонних і інфрахт – скоротилася на 4,3% і становила 1,3 тис. одиниць.

Крім того, підприємства автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними

особами-підприємцями) за січень перевезли 6,6 млн. тонн вантажів, що на 4,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Магістральними трубопроводами транспортовано 17,8 млн. тонн вантажів – на 38,7% більше.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% обсягу перевезень вантажів у 2008 році, вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% обсягу за 2008 рік.

Перевезення вантажів залізницею у 2009 році зменшилося на 21,5% – до 391,2 млн. тонн, в т.ч. відправлення вантажів – на 19,4%. Вітчизняний морський і річковий торгові флоти минулого року виконали перевезення вантажів в обсязі 9,8 млн. тонн, що вдвічі менше, ніж у 2008 році. Підприємства автомобільного транспорту в 2009 році перевезли 140 млн. тонн вантажів, що на 24,8% менше. Авіатранспортом було перевезено 0,1 млн. тонн вантажів – на 16,9% менше, ніж у 2008 році. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 350,3 млн. т/км, що на 7,5% менше, ніж у 2008 році. Магістральними трубопроводами за 2009 рік транспортовано 154,6 млн. тонн вантажів, що на 17,2% менше, ніж у 2008 році.

За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.