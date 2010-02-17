Закрито аеропорти в Полтаві, Кривому Розі та Тернополі
11:39, 17 лютого 2010Транспорт/Звя'зок
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Злітні смуги завалені снігом
За оперативними даними, станом на 9.00 17 лютого у зв`язку з негодою закрито аеропорти в Полтаві, Кривому Розі та Тернополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, зараз на місцях проводиться очищення злітно-посадкових смуг від снігу. Всі решта аеропорти працюють у штатному режимі.
Про відновлення роботи аеропортів буде повідомлено додатково.
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