За оперативними даними, станом на 9.00 17 лютого у зв`язку з негодою закрито аеропорти в Полтаві, Кривому Розі та Тернополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку, зараз на місцях проводиться очищення злітно-посадкових смуг від снігу. Всі решта аеропорти працюють у штатному режимі.

Про відновлення роботи аеропортів буде повідомлено додатково.