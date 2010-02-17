АМК проти підвищення вартості проїзду в маршрутках

Антимонопольний комітет України (АМК) вважає неприпустимим і необґрунтованим підвищення тарифів на проїзд у маршрутках у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, про це заявив виконувач обов’язків голови комітету Олександр Мельниченко.

Зокрема, як стало відомо комітету, столичні приватні пасажирські перевізники заявили про намір підвищити тарифи на проїзд на 25%. Таку позицію висловив голова міської організації роботодавців-перевізників «Столиця» Валерій Липецький.

О.Мельниченко відзначив, що нещодавно проведена за ініціативою представників міської організації роботодавців-перевізників «Столиця» робоча зустріч «жодним чином не означає, що комітет схвально поставився до намірів перевізників щодо підвищення».

Замість цього в.о. голови комітету доручив Київському міському відділенню комітету взяти ситуацію під контроль і перевірити обґрунтованість намірів перевізників.

«Будь-які дії щодо перегляду приватними перевізниками тарифів потребують жорсткого контролю і перевірки, насамперед з боку міської влади. Причому Антимонопольний комітет вважає неприпустимим економічно необґрунтоване збільшення вартості проїзду в маршрутках, і я не дозволю, щоб хтось спробував використовувати ім`я комітету з особистою метою», – наголосив відзначив О.Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, голова Київської міської організації роботодавців-перевізників «Столиця» В.Липецький повідомив, що проїзд у приватних київських маршрутних таксі зросте приблизно на 20-25%. «На сьогодні вже склалися економічні передумови для підвищення тарифів», – відзначив він. Таким чином, враховуючи, що вартість проїзду у маршрутках сьогодні становить 1,50-2,50 грн., а на деяких – 2,75 грн., проїзд може подорожчати до більш як 3 грн.

За словами В.Липецького, подорожчання стане можливим після того, як перевізники проведуть відповідні розрахунки щодо кожного маршруту, нададуть лист на узгодження підвищення міській владі. Причому таке узгодження є формальним, оскільки на сьогодні нормативно визначено, що тарифи на маршрутні таксі встановлюються вільні.

Обґрунтування для підвищення – економічні, зокрема, зростання цін на пальне, запчастини тощо.

За словами В.Липецького, останній раз тарифи у маршрутних таксі підвищували 2 роки тому. Він також відзначив, що поки що ніхто з перевізників не розрахував нові тарифи і не надав розрахунків на узгодження.