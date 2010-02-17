Мінтранс підвищить тарифи на вантажоперевезення залізницею?

Міністерство транспорту та зв`язку України ініціює підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницеюи з 1 квітня 2010 року, 1 липня 2010 року і 1 жовтня 2010 року.

Відповідний проект наказу міністерства „Про внесення змін до коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірки тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України” розміщений на сайті МТЗУ.

Зокрема, з 1 квітня коефіцієнти до тарифів зростуть на 3%. Наприклад, коефіцієнти, що застосовуються до тарифів на вантажі першого тарифного класу, – з 0,56 до 0,577, другого класу – з 0,8 до 0,824, третього класу – з 1,23 до 1,267. З 1 липня коефіцієнт для вантажів першого класу становитиме вже 0,597 (на 3,5% більше проти підвищення в квітні), з 1 жовтня – 0,627 (на 5% більше проти підвищення в липні) – загалом підвищення проти нинішнього рівня коефіцієнтів – майже 12%. Для вантажів другого класу, відповідно, з 1 липня – 0,853 (3,5%), з 1 жовтня – 0,895 (майже 5%), загалом проти нинішнього рівня зростання до 1 жовтня становитиме майже 12%, аналогічні підвищення заплановані для вантажів третього класу й для різних груп вантажів.

Як зазначають у міністерстві, в разі набуття чинності наказу додаткові податкові надходження до держбюджету прогнозуються в сумі 821 млн. грн. Додаткові прибуткові надходження відомства прогнозуються в сумі 1 млрд. 216,4 млн. грн., що сприятиме покращенню фінансово-економічного стану галузі, виконанню інвестиційних програм, частково компенсує збільшення витрат за рахунок зростання цін виробників промислової продукції тощо.

Нагадаємо, коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірки тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України й пов`язані з ними послуги, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 №317 й зареєстровані у Міністерстві юстиції України 15.04.2009 під №341/16357.