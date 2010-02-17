«Укрзалізниця» недоотримала 13 млрд. грн. доходів

«Укрзалізниця» в 2009 році недоотримала 13 млрд. грн. доходів. Про це повідомляється на сайті Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, від падіння на 21% обсягів перевезень, порівняно з минулим роком, – 7,2 млрд. грн.; за рахунок надання знижок до тарифів на вантажні перевезення і перевезення пільгових категорій пасажирів – понад 0,7 млрд. грн.; від перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних – понад 5 млрд. грн.

Згідно з повідомленням, крім того, негативно впливає на фінансовий стан «Укрзалізниці» заборгованість за перевезення вугілля ДП «Вугілля України» у розмірі 600 млн. грн.

За даними міністерства, у 2010 році УЗ мала повернути зовнішні кредити на суму майже 312,5 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» прогнозувала, що залізниці України у зв`язку з кризовою ситуацією в світовій економіці в 2009 році недоотримають близько 14 млрд. грн. доходів.

У 2008 році чистий прибуток «Укрзалізници» склав 186,5 млн. грн., виручка – 40,4 млрд. грн. Фінплан "Укрзалізници" на 2009 рік передбачає отримання доходу у розмірі 38,3 млрд. грн. і чистого прибутку у розмірі 245 млн. грн.