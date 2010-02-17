Проїзд все ще ускладнений у 13 областях України – Мінтранс

У 13 областях України все ще ускладнений проїзд автодорогами місцевого значення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, ускладнений проїзд в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській і Миколаївській областях. У інших областях проїзд забезпечений.

Що стосується доріг державного значення, то, як і вчора, проїзд обмежений лише в Дніпропетровській області.

На зимовому утриманні доріг працюють 2444 механізми і 3659 робочих. Крім того, додатково задіяно 92 одиниці техніка, привернута у інших організацій.