«Укрзалізниці» торік компенсували лише 32% витрат на перевезення пільговиків

Упродовж 2009 року залізницею України здійснено перевезення пасажирів пільгових категорій на суму 510,8 млн. грн., проте компенсації становили лише 165,6 млн. грн. – 32,4% необхідної суми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, пільгові перевезення, замовником яких є обласні державні адміністрації, виконано на суму понад 331 млн. грн., компенсацію за них отримано в розмірі 126,4 млн. грн. (38,2%).

Також складною залишається ситуація з фінансуванням перевезень студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації й учнів професійно-технічних навчальних закладів (студентів). Залізницею України перевезено студентів на суму 148,1 млн. грн., тоді як компенсацію отримано в розмірі 38,2 млн. грн. (25,8%). При цьому взагалі не отримано компенсацію за перевезення дітей віком від 6 до 14 років, яких перевезено на суму 30,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України залізниця безвідмовно надає пільговий проїзд 24 категоріям громадян: ветеранам війни та праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років тощо.

Відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт», збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах повинні компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів залежно від того, який орган влади ухвалив таке рішення. Проте на сьогодні ситуація з їх фінансуванням залишається критичною, при цьому законодавчі акти не дають права залізниці припинити перевезення пасажирів на пільгових умовах.