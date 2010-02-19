В Україні ускладнено рух місцевими дорогами в 11 областях

За оперативними даними, станом на 13.00 19 лютого ускладнено проїзд автодорогами місцевого значення у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Луганській, Харківській, Львівській і Миколаївській областях. Про це УНІАН повідомили у Міністерстві транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, покриття автодоріг місцевого значення майже в усіх областях засніжене. Покриття на автодорогах державного значення у Кіровоградській області місцями засніжене, в Чернігівській області – сніжна каша, проїзд забезпечено.

На зимовому утриманні доріг працюють 1412 механізмів і 2106 робітників. Крім того, додатково працюють 8 одиниць техніки, залучених від інших організацій.