Мінтранс може продовжити знижки на транзит у морських портах

Міністерство транспорту і зв`язку України розглядає можливість продовження дії знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт із транзитними вантажами в морських портах України до кінця цього року.

Як повідомляє прес-служба міністерства, про це йшлося під час засідання Тарифної ради Мінтрансу, яке відбулося 18 лютого під головуванням виконуючого обов`язки міністра Василя ШЕВЧЕНКА.

Згідно з повідомленням, введені наказом Мінтрансу у вересні 2009 р. №958 знижки до акордних ставок на транзит впродовж кількох місяців вже встигли продемонструвати свою дієвість. У листопаді 2009 року обсяги вантажів, на які було надано знижки, зросли на 25%. Проте, згідно із наказом, дія знижок триватиме лише до квітня цього року, що надалі може негативно вплинути на досягнутий показник.

Зростання переробки вантажів можливе лише у разі продовження дії знижок на акордні ставки, зазначають в міністерстві. За розрахунками експертів, орієнтовна вантажопереробка транзитних вантажів за умови припинення дії знижок в 2010 році досягне 29 млн. тонн, тоді як при продовженні дії знижок транзит може досягти 37 млн. тонн.

Нагадаємо, наказ Мінтрансу «Про розміри знижок до граничних акордних ставок плати за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з транзитними вантажами в портах України» набув чинності 16 жовтня 2009 року. Знижки на транзит було введено в дев`яти морських торгових портах: Іллічівському, Керченському, Маріупольському, Ренійському, Усть-Дунайському, Херсонському, Одеському, Бердянськом і в порту «Южний».

Як повідомляв УНІАН, наказ про знижки до акордних ставок на транзит розроблено з метою вдосконалення тарифно-цінової політики в морській галузі і створення сприятливих тарифних умов для збереження і залучення транзитних вантажопотоків через територію України. Ухвалено рішення щодо надання знижок до акордних ставок дев`яти морським торговим портам на переробку тих вантажів, які формують транзитну вантажну базу українських портів (наприклад, залізняк, зернові, вугілля, чорні метали тощо). Знижки встановлено на рівні від 20 до 50%.