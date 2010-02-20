Суд заборонив ДАІ використовувати «Візир»
Прилад вимірювання швидкості
Суд заборонив Державній автомобільній інспекції використовувати прилад вимірювання швидкості «ВІЗИР».
Як повідомляє сайт газети українських юристів «Юридична Практика», сьогодні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив адміністративний позов адвоката і представника Ради автомобілістів України Тетяни ЧУРІКОВОЇ і представника тієї самої Ради Олексія АНДРОНІКОВА до МВС України і Державного департаменту ДАІ МВС України щодо заборони використовування на Україні вимірювачів швидкості «ВІЗИР».
Ухвалою суду було визнано неправомірними дії МВС України і Держдепартаменту ДАІ МВС України з використовування радіолокаційного відеозаписуючого вимірювача швидкості «ВІЗИР» з метою виявлення і фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Також своєю ухвалою суд заборонив МВС України і Держдепартаменту ДАІ МВС України, а також їх посадовим і службовим особам використовувати вимірювач швидкості «ВІЗИР» до ухвалення нормативно-правового акту, яким міліції буде надано право використовувати такий вимірювач швидкості для виявлення і фіксації порушень ПДР.
Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України заявили, що Департамент ДАІ не відмовляється від використовування приладів «ВІЗИР», і водночас планує ввести у дію стаціонарну систему відеоспостереження.