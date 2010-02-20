У неділю в Україні синоптики прогнозують сильні опади

На завтра в Україні синоптики прогнозують сильні опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 21 лютого буде хмарно. Дощ (на заході та півночі подекуди з мокрим снігом), вночі та вранці у західних областях, а вдень на решті території України місцями сильні опади. У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. Вночі та вранці у південній та східній частині місцями тумани. На дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер у західних областях північно-західний, на решті території південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині та Карпатах, а вдень на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с, в Криму та Приазов`ї 25 м/с. Вночі та вранці в Карпатах та на Закарпатті дуже сильні опади.

Температура вночі по Україні 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла; у східних та південних областях вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; в Криму вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах протягом доби 2-7° морозу.

У Київській області завтра буде хмарно. Вночі опади (переважно у вигляді дощу), вдень дощ, місцями сильний. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

У столиці хмарно. Вночі опади (переважно у вигляді дощу), вдень дощ, місцями сильний. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.