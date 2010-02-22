Пілоти Lufthansa розпочали 4-денний страйк

У ніч з неділі на понеділок пілоти німецької авіакомпанії Lufthansa оголосили чотириденний страйк, повідомляє ВВС.

Страйк почався в неділю опівночі за місцевим часом і триватиме до півночі четверга.

Lufthansa скасувала близько трьох тисяч рейсів і попередила пасажирів про затримки та можливу зміну маршрутів.

Страйк торкнеться не тільки самої компанії Lufthansa, але бюджетної авіакомпанії German Wings, яка їй належить.

Згідно з інформацією німецької профспілки пілотів, вимоги її членів стосуються не тільки зарплати, але й надання гарантій щодо збереження робочих місць.

За словами профспілкових лідерів, Lufthansa планує віддавати все більше рейсів іноземним субпідрядникам, які використовують дешевшу робочу силу.

Перед початком страйку керівництво Lufthansa оголосило про готовність гарантувати робочі місця пілотам до 2012 року, однак вони повважали, що цього недостатньо.

Lufthansa обслуговує близько 1800 рейсів на день, 160 з яких – перельоти на далекі відстані.

За попередніми підрахунками, нинішній страйк обійдеться авіакомпанії у 25 млн. євро на день.

Німецький міністр у справах транспорту попередив, що страйк пілотів зашкодить як іміджу Lufthansa, так і економіці країни загалом.