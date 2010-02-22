Наглядова рада "Укртелекому" усунула Дзекона від керівництва

Виконуючим обов`язки голови правління ВАТ "Укртелеком" призначено першого заступника генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) Олега Копійку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державної адміністрації зв`язку Микола Гончар.

За його словами, відповідне рішення ухвалила спостережна рада «Укртелекому» 10 лютого ц.р. М.Гончар також повідомив, що контракт з колишнім головою правління «Укртелекому» Георгієм Дзеконом закінчився 20 лютого.

Як додав Н.Гончар, розслідування КРУ засвідчило, що «діяльність керівництва «Укртелекому» веде до банкрутства підприємства і супроводжується порушеннями законодавства». Зокрема, протягом останніх п’яти років, за словами М.Гончара, «Укртелеком» доводили до банкрутства. «Підприємство перетворилося на збиткове, втратило позиції на всіх ринках, мобільний проект та інші провалено», – наголосив він. Наприклад, закривалися або не розвивалися перспективні програми, в які вкладалися значні кошти. Крім того, керівництво підприємства взяло багато кредитів, при цьому під заставу надавало високоліквідне майно, вартість якого перевищувала суму кредиту. При цьому рішення про закриття проектів або про кредитування правління ухвалювало без узгодження зі спостережною радою, відзначив він.

За даними М.Гончара, фінансові зобов`язання «Укртелекому» досягли його статутного фонду. «Якщо статутний фонд товариства 4,6 млрд. грн., то, вибачте, ці зобов`язання 4,7 млрд. грн. Ви розумієте, що це таке? Це справді загрожує реальним банкрутством товариства», – сказав він.

О.Копійку представлять трудовому колективу "Укртелекому" сьогодні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільному зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу до Інтернету (понад 600 тис. абонентів) тощо.

Дохід компанії у 2008 році (з ПДВ) становив 7,89 млрд. грн., у 2007 році – 8,039 млрд. грн.