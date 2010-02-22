В Укртелекомі змінилось керівництво

Виконуючим обов`язки голови правління ВАТ "Укртелеком" призначено першого заступника генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) Олега КОПІЙКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції голова Державної адміністрації зв`язку Микола ГОНЧАР.

За його словами, відповідне рішення ухвалив Спостережна рада «Укртелекому» 10 лютого. М.ГОНЧАР також повідомив, що контракт з колишнім головою правління «Укртелекому» Георгієм ДЗЕКОНОМ закінчився 20 лютого.

Як додав Н.ГОНЧАР, розслідування КРУ засвідчило, що «діяльність керівництва «Укртелекому» веде до банкрутства підприємства і супроводжується порушеннями законодавства». Зокрема, протягом останніх 5 років, за словами М.ГОНЧАРА, «Укртелеком» доводився до банкрутства. «Підприємство перетворилося на збиткове, втратило позиції на всіх ринках, мобільний проект та інші провалено», - відзначив він. Наприклад, закривалися або не розвивалися перспективні програми, в які вкладалися значні кошти. Крім того, керівництво підприємства набрало багато кредитів, при цьому під заставу надавалося високоліквідне майно, вартість якого вища за кредит. При цьому рішення про закриття проектів або про кредити правління ухвалювало без узгодження з Спостережною радою, відзначив він.

За даними М.ГОНЧАРА, фінансові зобов`язання «Укртелекому» досягли його статутного фонду. «Якщо статутний фонд товариства 4,6 млрд. грн. те, вибачте, ці зобов`язання 4,7 млрд. грн. Ви розумієте, що це таке, це дійсно загрожує реальним банкрутством Товариству», - сказав він.

О.КОПІЙКУ буде представлено трудовому колективу "Укртелекому" сьогодні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - монополіст на ринку місцевого зв`язку (понад 10,3 млн. абонентів). Компанія також надає послуги мобільному зв`язку (майже 300 тис. абонентів), широкосмугового доступу до Інтернету (понад 600 тис. абонентів) тощо.

Дохід компанії в 2008 році (з ПДВ) становив 7,89 млрд. грн., у 2007 році – 8,039 млрд. грн.