Мінтранс розслідує зміну керівництва «Укртелекому»

Міністерство транспорту і зв`язку України найближчими днями проведе службове розслідуванні ситуації, пов`язаної зі звільненням з посади Наглядовою радою ВАТ «Укртелеком» на позачерговому засіданні 10 лютого ц.р. голови правління компанії Георгія ДЗЕКОНА.

Про це в коментарі УНІАН заявив в.о. міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що Мінтранс як орган управління «Укртелекому» повинні були проінформувати про плани проведення засідання наглядової ради і про порядок денний, проте жодної інформації про те, що на засіданні 10 лютого планується розглянути кадрове питання, до Мінтрансу не надходило.

«Голова наглядової ради Микола ГОНЧАР повинен інформувати нас про необхідність проведення засідання із запропонованим порядком денним. Ми опрацьовуємо питання повістки і готуємо документи, які називаються «доручення на голосування». До Мінтрансу не надходило звернення голови наглядової ради і відповідно нами не опрацьовувалися питання порядку денного, зокрема, і про усунення з посади ДЗЕКОНА... У нас не було жодного документа, ми не давали жодного доручення, які б давали підстави це робити», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Він також повідомив, що в Мінтрансі були здивовані заявою М.ГОНЧАРА і створили комісію, яка проведе внутрішнє розслідування інциденту. «Щоб не образити свого колегу ГОНЧАРА негативною інформацією, ми призначили розслідування, і він у процесі розслідування сьогодні-завтра має надати нам інформацію, щоб ми зробили правовий висновок з приводу його дій. Подивимося, які там (на засіданні наглядової ради 10 лютого - УНІАН) питання порушувалися, якщо вони порушувалися», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

В.о. міністра також зазначив, що на сьогоднішній день Г.ДЗЕКОН продовжує працювати головою правління ВАТ «Укртелеком» і не міг бути звільнений з посади, хоча б тому, що не був попереджений про звільнення за 2 місяці, як того вимагає законодавство.

«Якщо закінчується термін контракту, Кодексом законів про працю передбачено попередження людини про звільнення за 2 місяці. Якби ухвалювалося рішення про завершення контракту, то ДЗЕКОН мав бути попереджений про це за 2 місяці. Наскільки я знаю, він не попереджався, отже працює без контракту відповідно до Кодексу законів про працю. От і все», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції голова Державної адміністрації зв`язку М.ГОНЧАР повідомив, що в.о. голови правління ВАТ "Укртелеком" призначений перший заступник генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) Олег КОПЕЙКА замість Г.ДЗЕКОНА. Він призначений рішенням наглядової ради компанії 10 лютого 2010 р. За його словами, контракт з колишнім головою правління «Укртелекому» Г.ДЗЕКОНОМ закінчився 20 лютого 2010 р.

Голова правління обиратиметься на конкурсній основі на зборах акціонерів. Як прогнозують в Держзв’язку, для підготовки зборів акціонерів необхідно близько 3 місяців.