Турчинов доручив усунути Гончара від посади

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив усунути Миколу ГОНЧАРА від посади голови Держадміністрації зв`язку на час проведення службового розслідування ситуації, пов`язаної зі звільненням з посади Наглядовою радою ВАТ «Укртелеком» голови правління компанії Георгія ДЗЕКОНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра, таке доручення О.ТУРЧИНОВ дав сьогодні керівництву Міністерства транспорту і зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, Мінтрансзв’язку спільно з Головним управлінням державної служби України за дорученням О.ТУРЧИНОВА почали службове розслідування ситуації.

Голова Державної адміністрації зв`язку Микола ГОНЧАР сьогодні на прес-конференції повідомив, що в.о. голови правління ВАТ "Укртелеком" призначений перший заступник генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) Олег КОПЕЙКА замість Г.ДЗЕКОНА. Він призначений рішенням наглядової ради компанії 10 лютого 2010 р. За його словами, контракт з колишнім головою правління «Укртелекому» Г.ДЗЕКОНОМ, закінчився 20 лютого 2010 р.

У свою чергу в.о. міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО заявив, що в Мінтрансі не було жодної інформації про плани ухвалити таке рішення на засіданні наглядової ради 10 лютого. В.ШЕВЧЕНКО заявив, що відповідно до Кодексу законів про працю Г.ДЗЕКОН має продовжувати перебувати на посаді, яку він обіймає.