Продажі Toyota у січні виросли на 15,3%

Продажі автомобілів Toyota у січні поточного року збільшилися на 15,3% порівняно з аналогічним минулим періодом, повідомляє k2kapital.

На зростання продажів не вплиляли проблеми з відкликанням по всьому світу авто концерну. Раніше повідомлялося, що внаслідок проблем в автомобілях компанії всього буде відкликано 436 тис. одиниць Prius, нового Sai і Lexus HS250h по всьому світу, зокрема 223 тис. автомобілів в Японії і 150 тис. у Північній Америці.

Визнання Toyota, що вона виявила помилку в конструкції гальмівної системи Prius, викликає побоювання, що покупці автомобілів замисляться, перш ніж зупинити свій вибір не тільки на Prius, а й на будь-якому іншому гібриді. Крім того японське відділення автогіганта Toyota Motor Corp. у Кюсю (південна Японія) припинило відвантаження Lexus HS250h і гібридних моделей SAI через можливі проблеми з гальмами. При цьому раніше компанія відкликала понад 8 млн. машин по всьому світу для усунення дефекту з педаллю газу.