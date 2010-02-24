Уряд затвердив проект капремонту 6 км дороги Київ-Довжанський

Уряд затвердив проект капремонту 6 км дороги Київ-Харків-Довжанський вартістю 116 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС.

За його словами, ділянка дороги проходить у Полтавській області від 164-го до 170-го кілометра. Довжина ділянки 5,8 км. Затвердженим проектом передбачено капремонт вартістю 115 млн. 975 тис. грн. У тому числі, будівельно-монтажні роботи - 91,9 млн. грн., інші витрати - 24,04 млн. грн. Термін будівництва 20 місяців. Дорога категорії 1б має 4 смуги.

Як пояснив В.ГУРЖОС, ця ділянка дороги Київ-Харків-Довжанський, розташована на території Полтавської області, є важливою магістраллю, оскільки проходить по міжнародному транспортному коридору Європа-Азія, що забезпечує зв`язок у напрямку «Захід-Схід» і дає вихід до Кавказу та Центральної Азії. Фінансування проектних робіт забезпечено за рахунок держбюджету, а будівельні роботи будуть виконуватися за кредитні кошти міжнародних фінансових організацій.