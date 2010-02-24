Уряд виділить Донецькому аеропорту 50 млн. грн. - Васюник

Уряд цього тижня профінансує Донецький аеропорт у розмірі 50 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції в Кабінеті міністрів віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Як зазначив він, фінансування здійснюється відповідно до постанови, прийнятої урядом в січні цього року. «Вже цього тижня повний обсяг фінансування буде передано на рахунок аеропорту «Донецьк», це близько 50 млн. грн.», - сказав він.

За словами віце-прем`єра, робота з реконструкції аеропорту відбувається за графіком, зокрема, як тільки дозволить погода, відновляться роботи на злітно-посадковій смузі. Що стосується будівництва терміналу, то найближчим часом завершаться підготовчі роботи і з березня почнеться повноцінна робота з будівництва.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в 2010 році виділить зі Стабілізаційного фонду на розвиток аеропортів «Бориспіль», «Донецьк» і «Львів» майже 155 млн. грн. у рамках підготовки до Євро-2012. Про це говориться у постанові уряду №73 від 28 січня 2010 року.

Зокрема, на розвиток аеропорту «Донецьк» буде виділено 90 млн. грн.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Донецьк» на сьогоднішній день має аеродром класу В, штучну злітно-посадкову смугу розміром 2500 х 48м, асфальтобетонне покриття. Аеродром придатний до експлуатації повітряних суден типів Іл-76, Ту-154 з обмеженнями і класом нижче без обмежень цілодобово. У аеропорту відкрито пункт пропуску через державний кордон для міжнародного повітряного сполучення.

Існуючий стан аеродрому не дозволяє обслуговувати прогнозовані повітряні судна типу В-767, В-747.