«Київміськбуд» будуватиме першу чергу метро на Троєщину

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» перемогла в тендері КП «Київський метрополітен» з відбору генерального підрядника будівництва в столиці першої черги Лівобережної лінії метрополітену з електродепо «Троєщина».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Київського метрополітену».

Згідно з повідомленням, оголошення переможця тендеру відбулося 9 лютого ц.р., а договір з «Київміськбудом» буде підписано найближчим часом, згідно з термінами, встановленим чинним законодавством.

«Вибір переможця тендеру у нас відбувався на абсолютно законних підставах, відповідно до чинного законодавства», – стверджують члени тендерного комітету «Київського метрополітену».

У «Київському метрополітені» зазначили, що вибір «Київміськбуду» як генпідрядника будівництва метро приведе до значної економії державних коштів, оскільки загальна вартість тендерної пропозиції «Київміськбуду» за трьома лотами становила 1 млрд. 576,1 млн. грн., а ВАТ "Київметробуд" визначило ціну будівництва в 2 млрд. 231 млн. грн.

«У нас 34 тисячі постійно працюючих фахівців, які мають значний досвід виконання різних видів робіт. Це дає можливість виконати будь-який комплекс з будівництва об`єктів житлового і нежитлового призначення власними силами, в необхідні терміни і з високою якістю будівництва», – зазначив віце-президент АТ ХК «Київміськбуд» Олексій БУЛГАКОВ.

За даними прес-служби «Київського метрополітену», дана черга будівництва метро на Троєщину пройде вже існуючою швидкісною наземною трамвайною лінією по вулиці Бальзака на лівому березі Дніпра. Будівництво нової лінії метро, згідно з проектною документацією, в основному наземне. Передбачається, що нова лінія метро з електродепо буде введена в експлуатацію до початку 2016 року.

Нагадаємо, в тендері на будівництво лінії метрополітену брали участь дві компанії – АТ ХК «Київміськбуд» і ВАТ "Київметробуд".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 218 тис. кв. м житла, що становить 30% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 14% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.