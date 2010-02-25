Через негоду скасовано 21 міжобласний рейс

Станом на ранок 25 лютого через складні погодні умови скасовано 21 рейс на 21 міжобласному маршруті з автостанцій ДП «Київпассервіс», а також у Хмельницькій, Кіровоградській, Тернопільській і Черкаській областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, проїзд автомобільними шляхами державного значення в Україні забезпечений. Однак ускладнений проїзд на деяких автодорогах місцевого значення у Луганській (на одній дорозі), Полтавській (на двох) і Хмельницькій областях (ускладнений проїзд до 6 населених пунктів у 2 районах). В решті областей проїзд забезпечений. У Херсонській області через розмив земляного полотна, як і раніше, закритий рух транспортних засобів на автодорозі О-220113 від автодороги Т-04-03 – Зміївка (рух закритий з 22 лютого).

На зимовому утриманні доріг працюють 195 механізмів і 282 робітники.

За даними міністерства, залізничний комплекс функціонує без збоїв, поїзди курсують згідно з графіком. Для забезпечення роботи залізничної інфраструктури задіяні 1214 працівників і 16 одиниць техніки.

Що стосується роботи аеропортів, то станом на ранок 25 лютого закритий аеропорт «Полтава». Там проводяться роботи з очищення злітно-посадочної смуги від снігу.

Безпека судноплавства у складних погодних умовах забезпечена, всі об`єкти морського і річкового транспорту працюють у штатному режимі.