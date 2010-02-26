Суд Гонконгу звільнив капітана «Нафтогазу-67»

Сьогодні на ранковому засіданні Апеляційного суду Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки Сянган (Гонконг) була розглянута і задоволена заява капітана транспортного буксирного судна «Нафтогаз-67» Юрія Кулемесіна ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) про звільнення його під заставу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Як повідомляв УНІАН, раніше Окружний суд Гонконгу визнав українського капітана, а також капітана китайського суховантажного судна «Яохай» і двох місцевих лоцманів винними у створенні загрози життю на морі. Ю.Кулемесіна було засуджено до трьох років і двох місяців позбавлення волі.

2 лютого 2010 року за дорученням власника судна ДАТ «Чорноморнафтогаз» міжнародна юридична фірма «Інсе і К», яка здійснює адвокатський захист Ю.Кулемесіна у кримінальному процесі в суді першої інстанції, подала заяву про апеляцію на вирок від 15 січня 2010 року про визнання винним, зокрема, капітана «Нафтогазу-67». Одночасно за дорученням українського судновласника адвокати внесли до Апеляційного суду заяву про звільнення Ю.Кулемесіна з-під варти під заставу.

Буксир і суховантажне судно зіштовхнулися 22 березня 2008 року в умовах туману поблизу узбережжя Гонконгу. «Нафтогаз-67» затонув за лічені хвилини. На його борту перебувало 25 чоловік. Вдалося врятуватися лише шести українцям і одному громадянинові Китаю.

Суд вирішив, що у буксира і суховантажного судна було «достатньо часу», щоб уникнути зіткнення, але вони почали діяти лише за хвилину до нього.