Поставки ПК в Україну зменшилися на 42%

У 2009 році до України було поставлено 1,36 млн. шт. ПК (в тому числі настільні, мобільні системи і х86 сервери), що на 42% менше, ніж у 2008 році.

Про це йдеться у дослідженні компанії IDC, переданому УНІАН.

При цьому в IV кварталі 2009 року до України було поставлено на 42% більше ПК (в т.ч. настільні, мобільні системи і х86 сервери) у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – 556 тис. штук. Проте, як зазначається в дослідженні, слід враховувати, що порівняння проводиться з першим «кризовим» кварталом 2008 року. У кількісному вираженні ринок комп`ютерів України в IV кварталі 2009 р. відповідає рівню IV кварталу 2006 року.

Постачання настільних ПК у IV кварталі 2009 р. становили 255 тис. штук, показавши у порівнянні з 2008 роком зростання на 5%, проте їх частка на ринку становила лише 45,9%. При цьому на ТОП-10 локальних (українських) складальників припало трохи більше ніж 28% (роком раніше – майже 36%), а частка А-брендів (провідних світових виробників) зросла до 4%.

За даними IDC, традиційно для періоду різдвяних продажів ринок ноутбуків показав значне зростання. Компенсуючи низький рівень поставок у першій половині року, в IV кварталі вендори відвантажили до України майже 298 тис. мобільних комп`ютерів, що становило близько половини річного обсягу. Завдяки цьому частка ноутбуків на ринку ПК вперше подолала позначку 50% і становила 53,6%. З іншого боку, виправдалися прогнози IDC з приводу зниження попиту на нетбуки: якщо в III кварталі їх частка в загальному обсязі мобільних рішень становила 16,5%, то в IV кварталі вона зменшилася до 9%.

Довідка УНІАН. IDC – постачальник інформації, консультаційних послуг і організатор заходів на ринках інформаційних технологій, телекомунікацій і споживчої техніки.

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