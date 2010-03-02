«Укртелеком» домовився про відстрочення виплати боргу

«Укртелеком» уклав угоду з Credit Suisse, Deutsche bank і Standard bank, кожний з яких є кредитором за умовами Кредитного Договору на 500 000 000 дол., про відстрочення до 25 травня 2010 року наступного погашення основного боргу в сумі 41,656 млн. дол., що становить частину основної суми платежу, яка підлягає до сплати 25 лютого 2010 року за умовами Кредитного Договору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, умови цієї угоди мають силу для всіх кредиторів за Кредитним Договором. ВАТ «Укртелеком» залучило Mosaic Securities як фінансового радника для сприяння у зазначеному процесі.

Перенесення виплати в компанії пояснюють тим, що в результаті впливу багатьох чинників, «зокрема глобальної кризи на ринках запозичень», дефіциту ліквідності на українському банківському ринку, значного знецінення української гривні щодо долара США і гострої необхідності визначення з основним акціонером стратегічних цілей, погіршився фінансовий стан відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».