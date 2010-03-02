Портал AutoVisio відкрив "чорний список" недобросовісних АЗС

Автомобільний портал AutoVisio відкрив чорний список недобросовісних автозаправок

Українські водії відтепер можуть централізовано висловлювати свою незадоволеність якістю палива і послуг на автозаправних станціях країни на автомобільному соціальному порталі AutoVisio.

Як повідомили УНІАН розробники, на порталі представлені майже усі українські АЗС, при цьому користувачі мають можливість додавати відгуки про якість палива та сервісу, на основі яких планується формування Народного рейтингу АЗС України.

Також на основі скарг відвідувачів AutoVisio формуються звіти, які розміщуються на порталі, відправляються до контролюючих департаментів мереж АЗС і в державні інстанції.

«Запропонована модель AutoVisio дозволяє забезпечити необхідний народний контроль над роботою автозаправок і присікти можливу реалізацію неякісного палива. Вже сьогодні інтерес до даного проекту проявили декілька найбільших мереж АЗС України», - зазначають розробники автомобільного порталу.

Автори порталу планують привернути до даного проекту всіх операторів паливного ринку України. У AutoVisio підкреслюють, що саме оператори, в першу чергу, мають бути зацікавлені у якості палива, що продається.

Одночасно з онлайн-сервісом на AutoVisio стартувала «Гаряча паливна лінія». Зателефонувавши за номером 0 800 305 000, автовласник може викласти операторові call-центра суть своїх претензій до конкретної АЗС, при цьому скаргу буде зафіксовано у базі, на порталі і в звітах AutoVisio. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні з усіх стаціонарних номерів телефонів України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року в мережі Інтернет почав роботу новий український соціальний портал для автомобілістів - «AutoVisio», який об`єднав у собі принципи соціальної мережі і унікальні сервіси для автомобілістів. Інформаційним наповненням ресурсу займаються самі користувачі, публікуючи незаангажовані новини, тест-драйви, автоогляди. Тільки за перші два тижні з дня виходу проекту в світ його відвідували понад 7 тисяч унікальних користувачів на день.