«Укрзалізниця» до 8 Березня призначила 14 додаткових поїздів

Залізничники працюють над забезпеченням пасажирських перевезень під час святкування 8 Березня, і станом на 3 березня 2010 року призначили 14 додаткових поїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, чотири поїзди призначила Придніпровська залізниця; по три – Південно-Західна і Львівська; два – Донецька, по одному – Південна і Одеська залізниці. Крім того, один поїзд призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрями триває.