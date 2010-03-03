АМК зобов'язав КМДА забезпечити конкурсний відбір перевізників

Антимонопольний комітет України зобов`язав Головне управління транспорту Київської міської державної адміністрації забезпечити конкурсний відбір пасажирських перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Згідно з повідомленням, рішення комітету стосується необхідності проведення управлінням конкурсів для визначення перевізників, які працюватимуть у звичайному та експресному режимі руху і в режимі маршрутного таксі.

За висновками АМК, управління здійснювало антиконкурентні дії у вигляді бездіяльності, оскільки не проводило конкурсного відбору перевізників пасажирів, що суперечить вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт».

Такі дії управління привели до створення привілейованих умов для діяльності КП «Київпастранс» і штучним перешкодам для роботи інших перевізників.

За даними АМК, під час розгляду справи управління КМДА поновило роботу конкурсного комітету з визначення пасажирських перевізників і провело конкурси з 10 автобусним маршрутам в звичайному режимі руху. Усього в місті Києві на сьогодні функціонує 68 таких маршрутів.