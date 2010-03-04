Ринок авто України впаде ще на чверть?

Ринок нових легкових автомобілів в Україні 2010 року становитиме не більш як 120 тис. одиниць техніки, і таким чином знову продемонструє падіння більш ніж на 26% у порівнянні з 2009 роком.

Такий прогноз озвучив президент корпорації "Богдан" Олег Свинарчук, повідомляє агентство "УНІАН".

"Тенденції в економіці не дозволяють нам сьогодні говорити про пожвавлення на ринку. На жаль, і цього року, за прогнозами, ми матимемо безпрецедентне скорочення продажів машин", - сказав він.

Водночас, президент корпорації зазначив, що перешкодити падінню ринку можуть дієві кроки з боку держави, на які розраховують всі учасники ринку.

"Можливостей для підтримки ринку і вітчизняних автовиробників достатньо. Найбільш оптимальна - надати пільги кінцевому покупцю. Це може бути скасування збору до Пенсійного фонду, кредитування державними банками під розумні процентні ставки", - вважає Свинарчук.

За словами президента корпорації, падіння продажів легкових автомобілів - не єдиний негативний тренд, який слід очікувати 2010 року.

"Ймовірно, цього року ми матимемо і падіння ринку вантажівок, а також автобусів. За нашими прогнозами, ці ринки скоротяться на 13% і 34%, відповідно, і становитимуть 14 тис. вантажівок і 1,3 тис. автобусів і тролейбусів", - сказав Свинарчук.

Як повідомлялося, 2009 року ринок легкових автомобілів в Україні обвалився на 74% - до 162,3 тис. одиниць, продемонструвавши найгірші показники серед європейських ринків.