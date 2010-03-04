Авіакомпанії Lufthansa і Austrian Airlines завершили реорганізацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора увечері повідомив журналістам генеральний директор Austrian Airlines в Україні Штефан МОЛЬНАР.

«В Україні реорганізацію завершено», – сказав він.

За словами Ш.МОЛЬНАРА, триває інтеграція компанії Austrian Airlines до складу Групи компаній Lufthansa, в рамках якої зараз впроваджується широкий список заходів для зміцнення позицій продукту в Україні. Зокрема, ці дві компанії нині використовують єдину систему продажів, разом організовують продажі квитків і мають єдині офіси в Києві, Львові і Донецьку. Разом з тим, обидві компанії залишаються окремими юридичними особами, зберігають свої назви тощо.

Ш.МОЛЬНАР нагадав, що компанії ще торік почали вводити спільні тарифи. З приводу того, чи знизяться тарифи, він відзначив, що «компанії почали працювати над тарифами для того, щоб вони були конкурентними». Водночас, пасажири зараз можуть комбінувати тарифи, наприклад, міжнародний рейс одного з перевізників, який входить до Групи Lufthansa, можна скомбінувати із зворотним рейсом, який здійснюється іншим перевізником зі складу Групи.

Що стосується розширення географії польотів, то таких планів немає, оскільки компанії покривають найбільші обласні центри України, відзначив Ш.МОЛЬНАР. Разом з тим, компанії планують збільшити обсяги перевезень пасажирів за рахунок збільшення кількості рейсів і використання літаків більшої місткості. Зокрема, Austrian Airlines цього року планують збільшити кількість пасажирських місць на рейсах з України до Відня на 26%.

За словами гендиректора Lufthansa Гаральда ХАНА, Мюнхен, Франкфурт і Відень будуть вузловими аеропортами. Крім того, Lufthansa до 2013 року планує інвестувати 130 млн. євро в реконструкцію залів очікування. Вже цього літа компанія надасть послугу інтернет-зв`язку на інтерконтинентальних рейсах.

На сьогодні Lufthansa двічі на день виконує рейси з Києва до Франкфурта й Мюнхена, один рейс на день Київ – Дюсельдорф, щоденні рейси зі Львова і Донецька до Мюнхена. Загалом Lufthansa виконує 49 рейсів на тиждень до України.

Компанія Austrian Airlines літає з Києва до Відня до 4 разів на день, загалом 26 рейсів на тиждень, а також здійснює рейси до Відня з Дніпропетровська, Донецька, Харкова і Львова (щодня по одному рейсу). У літньому розкладі також з`явиться рейс Одеса – Відень, що є частиною код-шерингової угоди з «Міжнародними авіалініями України». Разом з МАУ компанія Swiss, що входить до Групи, пропонує щоденні рейси Київ – Цюріх. Загалом це буде 61 рейс на тиждень. Таким чином, розклад обох компаній включає 117 рейсів на тиждень з України, які виконують спільно Lufthansa, Austrian Airlines і Swiss.

Довідка УНІАН. Deutsche Lufthansa AG (FWB: LHAG) – найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини.

3 вересня 2009 року у Відні авіакомпанія Lufthansa підписала з австрійським державним холдингом ЦIAG договір про поглинання Austrian Airlines. У результаті Группа Lufthansa стала найбільшою авіакомпанією Європи. Європейський Союз схвалив це злиття.

Austrian Airlines залишається самостійною компанією в структурі концерну, як і інші авіаперевізники, куплені компанією Lufthansa, – Swiss, bmi, Brussels Airlines.

У 2009 році Austrian Airlines перевезла 9,9 млн. пасажирів.

Чисті збитки Lufthansa за 2009 рік, за попередніми даними, становили 112 млн. євро проти чистого прибутку в 542 млн. євро в 2008 році.