Південно-Західна залізниця призначила 39 додаткових електричок

Для задоволення підвищеного попиту в перевезенні пасажирів приміського сполучення під час святкування 8 Березня Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) призначила 39 додаткових приміських електропоїздів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, 5 березня залізницею курсуватиме приміський поїзд №802/801 Фастів-Шостка-Фастів, а також на 7 березня призначено електропоїзд № 6453 Виступовичі-Коростень.

8 березня ц.р. пасажири зможуть скористатися додатковими приміськими поїздами: № 802/801 Фастів-Шостка-Фастів № 806/805 Київ-Шостка-Київ № 810/809 Фастів-Шостка-Фастів № 840/839 Фастів-Шостка № 819 Київ-Шепетівка № 841/842 Київ-Шепетівка-Київ № 827/828 Київ-Жмеринка-Київ № 826 Вінниця-Київ № 836 Коростень-Київ № 6452/6455 Коростень-Овруч-Коростень № 6401/6402 Овруч-Возляково-Овруч № 6421 Коростень-Житомир № 6341/6342 Хмельницький-Гусятин-Хмельницький № 6333/6334 Жмеринка-Могильов-Подільський-Жмеринка № 6315/6314 Жмеринка-Вапнярка-Жмеринка № 6455/6458 Конотоп-Ніжин-Конотоп № 952/953 Конотоп-Короп-Конотоп № 951/954 Короп-Алтинівка-Короп.

9 березня на Південно-Західній залізниці курсуватимуть 19 додаткових приміських електропоїздів: № 6072 № 6074 № 6076 Вишневе-Київ № 6071 № 6073 № 6075 Київ-Вишневе № 6077/6070 Київ-Фастів-Київ № 6014 Мотовилівка-Київ № 6870/6871 Київ-Бориспіль-Борщагівка № 6805 Березань-Борщагівка № 6671/6672 Святошин-Ірпінь-Борщагівка № 6627/6634 Борщагівка-Клавдієво-Борщагівка № 6675/6676 Борщагівка-Буча-Київ № 6633/6670 Київ-Бородянка-Святошин № 6341/6342 Хмельницький-Гусятин-Хмельницький № 6333/6334 Жмеринка-Могильов-Подільський-Жмеринка № 6315/6314 Жмеринка-Вапнярка-Жмеринка № 6212 Козятин-Київ № 6455/6458 Конотоп-Ніжин-Конотоп № 952/953 Конотоп-Короп-Конотоп № 951/954 Короп-Алтинівка-Короп № 840/839 Шостка-Фастів № 820 Шепетівка-Київ.