Рух автодорогами ускладнено у чотирьох областях
13:05, 05 березня 2010Транспорт/Звя'зок
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Через підйом ріня води у річках
У ряді областей України ускладнено рух транспортних засобів на автодорогах місцевого значення.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.
Зокрема, через підйом рівня води в річках залишається обмеженим проїзд автотранспорту автодорогами місцевого значення у Волинській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Крім того, закрито рух на п`яти ділянках дороги в Луганській області. В інших областях проїзд забезпечено.
На зимовому утриманні доріг задіяно 123 механізми й 160 працівників.
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