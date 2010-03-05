Рух автодорогами ускладнено у чотирьох областях

У ряді областей України ускладнено рух транспортних засобів на автодорогах місцевого значення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України.

Зокрема, через підйом рівня води в річках залишається обмеженим проїзд автотранспорту автодорогами місцевого значення у Волинській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Крім того, закрито рух на п`яти ділянках дороги в Луганській області. В інших областях проїзд забезпечено.

На зимовому утриманні доріг задіяно 123 механізми й 160 працівників.