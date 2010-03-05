Кількість абонентів "ФРІНЕТ" збільшилася

Кількість абонентів ТОВ "ФРІНЕТ" станом на кінець 2009 року, у порівнянні з 2008 роком, зросла на 84% і перевищила 38 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, щомісячний валовий прибуток компанії у 2009 році склав 3,5 млн. грн., що на 89% більше, ніж у 2008 році.

До оптоволоконної мережі компанії підключено більше 2 тис. багатоповерхових будівель (близько 300 000 домогосподарств). Окрім столиці оптоволоконні мережі ТОВ "ФРІНЕТ" введені в комерційну експлуатацію у Житомирі, Севастополі, Сімферополі, Львові, Дніпропетровську та Івано-Франківську, у цих містах відкриті центри обслуговування абонентів. Також у 2009 році введений в експлуатацію сучасний датацентр, що дозволило компанії розширити спектр послуг для корпоративних користувачів. Під час будівництва мереж використовують устаткування виробництва Cisco Systems і ZTE corporation. ТОВ "ФРІНЕТ" є однією з небагатьох структур на українському ринку широкосмугового Інтернету з українським капіталом.

Як повідомив гендиректор компанії Віктор ФРОЛОВ, сьогодні компанія послуговується понад 600 км власних волоконно-оптичних ліній зв'язку і обслуговує більше 42 тис. абонентів. Щомісячно в 2009 році до мережі підключали близько 100 нових багатоповерхових будинків. До кінця 2010 року, за прогнозами, компанія планує збільшити абонентську базу більш ніж в 1,7 разу. У планах компанії - реалізація усіх сервісів Triple - play (широкоплосного доступу в Інтернет, IP -телебачення, а також послуг голосового зв'язку).

Довідка УНІАН. Компанія "ФРІНЕТ" (торговельна марка "О3") вийшла на ринок у листопаді 2008 року. Для підключення абонентів оператор вибрав технологію FTTB (Fiber - to - the - building, "оптика в кожен будинок"). Технологія дозволяє надавати абонентам послуги широкосмугового доступу в Інтернет на швидкості до 100Мбіт/с. Створення мережі за технологією FTTB передбачає використання виключно волоконно-оптичного кабелю від магістральної мережі оператора зв'язку до будівлі абонента.

ТОВ "ФРІНЕТ" має ліцензії: на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж (телекомунікаційних мереж) на території Києва, Житомира, Дніпропетровська, Севастополя, Сімферополя, Львова, Харкова, Івано-Франківська; на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування телекомунікаційних мереж і надання у користування каналів електрозв'язку на території Києва, Дніпропетровська і Дніпропетровської області, Львова і Львівської області, Харкова і Харківської області; на будівельну діяльність на усій території України.