У Вінницькій області кількість користувачів інтернету зросла

У Вінницькій області кількість користувачів мережі "Інтернет" у 2009 році збільшилося у 1,5 разу у порівнянні з 2008 роком - до 52,3 тис. абонентів.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у порівнянні з 2008 роком прибутки від послуг комп'ютерного зв'язку зросли в 1,8 разу.

Від надання послуг мобільного зв'язку за 2009 рік отримано майже 1,4 млрд. грн. прибутку. Кількість абонентів, що користуються цим видом зв'язку, на 1 січня 2010 р. складала 1,5 млн. одиниць і в порівнянні з 2009 р. майже не змінилася.