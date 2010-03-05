"Укрзалізниця" призначила 19 додаткових потягів
16:15, 05 березня 2010Транспорт/Звя'зок
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Для забезпечення пасажирських перевезень під час святкування 8 Березня залізниці України станом на 5 березня призначили 19 додаткових потягів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Зокрема, шість потягів призначила Придніпровська залізниця, по чотири - Південно-Західна і Львівська, по два - Донецька і Одеська та один - Південна залізниця. Один потяг призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту та призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрямки триває.
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