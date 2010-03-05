"Укрзалізниця" призначила 19 додаткових потягів

Для забезпечення пасажирських перевезень під час святкування 8 Березня залізниці України станом на 5 березня призначили 19 додаткових потягів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Зокрема, шість потягів призначила Придніпровська залізниця, по чотири - Південно-Західна і Львівська, по два - Донецька і Одеська та один - Південна залізниця. Один потяг призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту та призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрямки триває.