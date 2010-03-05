Полтавський автоагрегатний завод збільшив прибуток

ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" (м. Полтава), що входить до складу Холдингової компанії "АвтоКрАЗ", у 2009 році збільшило чистий прибуток на 41,7%, порівняно з 2008 роком, до 4,113 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, опублікованому інтернет-виданням ДКЦПФР.

У повідомленні зазначено, що у 2009 році завод скоротив активи на 1,0% порівняно з 2008 роком, до 729,569 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Полтавський автоагрегатний завод збільшив виробництво продукції на 71%, у порівнянні з 2008 роком, до 52,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Полтавський автоагрегатний завод - єдине в Україні і одне з найбільших в СНД спеціалізоване підприємство з виробництва гальмівної апаратури для вантажних автомобілів типу КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, причепів і напівпричепів, автобусів, тролейбусів і спеціальної автотехніки. Крім того підприємство виробляє пневмоапарати для технологічного устаткування і товари народного вжитку.

Свою продукцію завод реалізує в Україні, поставляє в країни СНД і Балтії, а також в Китай, Болгарію, Францію, Німеччину, Австрію, Великобританію, Швейцарію, Грецію, Туреччину та Польщу.