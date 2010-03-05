Янукович і Медведєв домовилися про авіапромисловість

Президенти України і Росії домовилися про поглиблення співпраці в авіаційній промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на спільній з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ прес-конференції в Кремлі.

"Тема кооперації авіаційних підприємств двох країн залишається актуальною", - сказав Д.МЕДВЕДЕВ.

Він підкреслив, що країни мають спільні авіаційні проекти, у тому числі Ан- 70.

За словами Президента РФ, підприємства обох країн зберігають технологічні зв`язки, і треба зробити усе, щоб вони не були зруйновані в результаті політичної короткозорості керівництва чи конкуренції з третіми країнами.

Д. МЕДВЕДЄВ також зазначив, що триває співпраця у космічній галузі.