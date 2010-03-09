Обмежено проїзд дорогами місцевого значення у деяких областях

Через підвищення рівня води у річках станом на ранок 9 березня ц.р. обмежено проїзд легкового автотранспорту дорогами місцевого значення у Волинській, Миколаївській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв'язку України.

Згідно з повідомленням, у Луганській області проїзд закрито на семи дорогах. У Волинської області обмежено проїзд на одній дорозі, у Дніпропетровській – на двох, у Миколаївській – на одній.