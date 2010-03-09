Морські порти України збільшили перевалку вантажів

Морські торгівельні порти України в січні-лютому ц.р. збільшили вантажоперевалку на 4,1%, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 р., - з 16 млн. 151 тис. тон до 16 млн. 819 тис. тон.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, зокрема, Іллічівський порт збільшив перевалку вантажів на 17,9% - до 3 млн. 61 тис. т, Маріупольський – на 24,4% - до 1 млн. 423,5 тис. т, Південний – на 4,7% - до 3 млн. тонн, Ізмаїл – на 25,3% - до 986,5 тис. т, Керченський – на 49,3% - до 729,7 тис. т, «Октябрьск» - на 15,5% - до 531,4 тис. т, Білгород-Дністровський порт – у 2 рази – до 120,7 тис. т, Севастопольський порт – на 2% - до 40,2 тис. т.

Натомість Одеський порт знизив вантажоперевалку на 2,7% - до 4 млн. 492,8 тис. т, Миколаївський – на 27% - до 888,5 тис. т, Феодосія – на 12,3% - до 495,2 тис. т, Херсонський – на 8,5% - до 397,6 тис. т, Ренійський – на 14,7% - до 265,6 тис. т, Євпаторійський – на 22,5% - до 198,6 тис. т, Бердянський – на 41,7% - до 131,2 тис. т, Скадовський – на 1,2% - до 50,4 тис. т., Ялтинський – на 66,7% - до 6 тис. т.

Довідка УНІАН. Морські торговельні порти України за підсумками 2009 року переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів, що на 17% менше, ніж в 2008 році. Морські торговельні порти України в січні 2010 року збільшили перевалку вантажів на 5,2% у порівнянні з січнем 2008 року – з 8 млн. 10,3 тис. тон до 8 млн. 425,5 тис. тон.